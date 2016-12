Fitto a Berlusconi: siamo perplessi

17:32 - "Caro Presidente, mi fa piacere dirti quello che ho avuto l'occasione di dirti giovedì: Non sono, non siamo contro le riforme. Ciò che crea grande perplessità sono invece due ordini di questioni, i contenuti della proposta in campo e la fretta". Lo scrive Raffaele Fitto in una lettera indirizzata a Silvio Berlusconi. "Stiamo sbagliando. Sembriamo ipnotizzati da Renzi. Non è accettabile che si permetta di ridicolizzare i nostri senatori", aggiunge.