Fisco, governo:sui 10 miliardi ci siamo

15:07 - Il governo è ottimista a proposito della copertura dei dieci miliardi previsti per tagliare le tasse in Consiglio dei ministri. "Ci siamo", dicono fonti di Palazzo Chigi, confermando che quasi tutti i fondi disponibili serviranno a ridurre l'Irpef, tranne alcuni interventi per le imprese, come sgravi a chi assume. Si sta lavorando su spending review (5 miliardi), risparmi per interessi sul debito (3 miliardi), tagli su spese militari.

Sembra escluso, invece, che saranno indicate risorse dal rientro dei capitali all'estero perché, spiegano le fonti di governo, "ci sono problemi tecnici".