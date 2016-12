25 febbraio 2014 Fiducia, nuovi sfottò al premier su Twitter Impazzano i finti account, da Prody a Boskij Nel mirino degli utenti del sito di microblogging non solo il premier ma anche la minoranza del Partito democratico Tweet google 0 Invia ad un amico

15:52 - Macché Partito Democratico. La sigla Pd significa "Pestiamolo dai". E' quanto sostiene uno dei tanti utenti di Twitter che, anche nel giorno della fiducia alla Camera, si è divertito a ironizzare su un Pd segnato dagli eventi e sul neopremier, Matteo Renzi. L'hashtag #opensenato ha lasciato il posto allo speculare #opencamera mentre riscuote successo crescente #secondomatteo, dissacrante ombrello per i tanti sfottò rivolti al leader del Pd.



Continuano i riferimenti ad "Amici miei" e alle supercazzole del conte Mascetti mentre spuntano anche impietosi paragoni tra Renzi e Cetto La Qualunque, geniale personaggio di Antonio Albanese.



Spazio poi ai fasulli account del premier. Tra i tanti spicca Matteo CoeRenzi che promette di non tediare più onorevoli e cittadini con lunghi discorsi: "Mi tocca chiedere la fiducia pure alla Camera. Sarà l'ultima. In tutti i sensi". Matte Orenzi, invece, scomoda Lucio Battisti per ironizzare su Pippo Civati. Il "Ciao Matteo" dello sfidante di Renzi alle primarie sembra aver fatto breccia e cresce l'hashtag #ciaomatteo.



Ironia e account fake anche per il ministro Boschi. MariaElena Boskij svela di esser stata costretta a coprire le occhiaie per l'estenuante tour de force a cui il neonato governo è sottoposto da lunedì.



Colpo di sonno in agguato a Montecitorio. E per un Romano Prody che cerca l'aiuto delle bevande energetiche per non appisolarsi durante le repliche del premier, c'è anche un Gianni Kuperlo che accusa Renzi di dedicarsi a ben due videogiochi pur di non crollare.



Infine, un riferimento alle opposizioni. No, non quella di Forza Italia, di Sel o del M5S. Bensì quella del correttore automatico che continua a segnare come errore la parola Renzi.