Fiducia, giornata intensa alla Camera: tutti i video e i retroscena dell'Aula

17:36 - Giornata intensa quella di oggi alla Camera. Nel giorno in cui il premier Matteo Renzi chiede la fiducia (il cui risultato positivo è assicurato), non sono mancati colpi di scena. Uno su tutti il ritorno di Pier Luigi Bersani in Aula dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito. Accolto dagli applausi di colleghi e premier, Bersani ha subito chiarito il perché della sua "sorpresa": "Sono qui per abbracciare Letta". Quindi l'abbraccio commovente con Enrico. E ancora: deputati del M5S che schioccano le dita in Aula "per svegliare gli italiani", Matteo Renzi alle prese con tablet e caffè. Ecco la giornata raccontata dai video.