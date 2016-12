FI, Fitto a Berlusconi:"Io risorsa"

16:45 - Botta e risposta tra Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto. L'ex governatore pugliese replica al leader di Forza Italia, che ha criticato lo "sterile dibattito sulle primarie" lanciato dallo stesso Fitto: "Quello che fa male al nostro movimento non è il libero dibattito di idee ma la piccola dose quotidiana di falsità e veleni che alcuni mettono in circolo da troppo tempo. Chi discute in modo limpido dovrebbe essere una risorsa, e non un problema".