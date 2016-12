2 giugno 2014 Festa della Repubblica, Napolitano:

14:00 - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha reso omaggio all'Altare della Patria, al monumento del Milite Ignoto nel giorno della festa della Repubblica. Ad accompagnare Napolitano, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, per assistere alla sfilata militare che ha rappresentato il clou delle celebrazioni per la festa della Repubblica. Anche il premier, Matteo Renzi, ha presenziato alla commemorazione.

"Gli stati europei, che un secolo fa si combattevano con feroce accanimento, oggi sono uniti sotto la stessa bandiera. Nel nome di comuni valori di libertà, giustizia ed eguaglianza, perseguono insieme la prosperità, lungo un irrinunciabile percorso di integrazione economica, politica e istituzionale", ha scritto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli.



"Le Forze armate - ha scritto ancora il capo dello Stato - meritano il profondo apprezzamento del Paese per la professionalità, la dedizione al servizio e il valore dimostrati in tutti i teatri operativi, anche nelle situazioni più difficili".



"Stamane, all'Altare della Patria - ha proseguito napolitano - ho rivolto un deferente pensiero a tutti i militari italiani che hanno sacrificato la vita al servizio del Paese. Nel 68° anniversario della Repubblica e a cent'anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ho rinnovato con particolare commozione il mio omaggio al Sacello dell'ignoto soldato caduto, con tantissimi altri, in quell'immane tragedia che ha segnato indelebilmente la storia del nostro Paese e dell'Europa".



Il Codacons polemico - Tra commozione e complimenti, c'è però anche chi contesta la parata: per il Codacons, infatti, la celebrazione "rischia di comportare quest'anno un abnorme e ingiustificato incremento dei costi, che passano da 1,5 milioni di euro dello scorso anno agli 1,9 milioni stimati dal ministero della Difesa per la celebrazione odierna. L'associazione chiede dunque "alla Corte dei Conti di fare luce. Già gli scorsi anni siamo stati costretti a denunciare lo sperpero di soldi pubblici che avveniva durante l'abituale ricevimento del 2 giugno, ora annullato da Napolitano. Tuttavia la spesa per la festa della Repubblica appare quest'anno ingiustificatamente al rialzo, per l'abnorme cifra di 400 milioni di euro. In un momento di grande difficoltà per il Paese, in cui sono richiesti grandi sforzi economici ai cittadini e si tenta in tutti i modi di tagliare la spesa pubblica per far quadrare i conti, i costi per la parata del 2 giugno appaiono una forma di spreco dei soldi della collettività".