Ferrara fa il verso a Grillo: "Tu il Maalox, io la cocaina per festeggiare"

13:44 - Gongola per il flop del M5s. Così arriva via Youtube l’ennesima provocazione del direttore del Foglio, Giuliano Ferrara, che in un video apparso in queste ore, dice di aver "preso della cocaina con una 100 euro arrotolata", rallegrandosi per la sconfitta di Beppe Grillo e sostenendo che "la deriva populista in Europa non esiste". Poi mostra un piatto pieno di polvere bianca e sniffa abbastanza rumorosamente. Il tutto ripreso e messo in Rete.