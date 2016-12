14:37 - "Non c'è e non ci sarà alcuna retromarcia sulle ferie dei magistrati. Si tratta di una norma, inserita in un provvedimento organico, finalizzata a rendere più rapida la risposta di giustizia e non c'è alcuna ragione per tornare indietro. Ne ho parlato con il ministro Orlando e questo è il suo pensiero". Il viceministro Enrico Costa lo sostiene dopo notizie di stampa, secondo cui Orlando starebbe ripensando la norma.