11:25 - "Se il viceministro all'Economia - in questi tempi di crisi - si dimette per una battuta, mi dispiace per lui. Se si dimette per motivi politici, grande rispetto". Così il leader del Pd, Matteo Renzi, commenta su Facebook la dimissioni di Fassina, che si è dichiarato offeso dalle parole dello stesso Renzi. "Fassina chi?", aveva chiesto, infatti, ai giornalisti ironicamente il sindaco di Firenze.