Farage e Grillo insieme: M5S nel gruppo degli euroscettici Efd

17:27 - Il leader dell'Ukip, Nigel Farage, ha annunciato la formazione del gruppo euroscettico Efd nel Parlamento Ue con 7 partiti e 48 deputati. Oltre ai 24 britannici e ai 17 italiani del M5S, fanno parte del gruppo lituani, francesi, svedesi, cechi e lettoni. "E' una grande vittoria per la democrazia diretta. Per la prima volta in Europa i cittadini hanno scelto i loro portavoce e hanno detto loro dove stare in Parlamento", ha commentato Beppe Grillo.

"Ora cominceremo a lavorare nelle Commissioni parlamentari e faremo in modo che la voce della gente sia sentita dalle Istituzioni Europee, senza intermediari. This is great! (E' una gran cosa!". conclude la breve dichiarazione di Grillo.