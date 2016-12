17:41 - "Se l'unico problema di Alfano sulle nostre proposte sono le unioni civili, ci va di lusso - ha detto Matteo Renzi al termine della segreteria del Pd -. Trovo invece discutibile che si possa obiettare mettendo in mezzo la famiglia: che cosa hanno fatto i governi Alfano-Giovanardi per la famiglia? Hanno azzerato il fondo per la famiglia. Su questi temi, non mi farò certo scavalcare da Alfano e da Giovanardi".