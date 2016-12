F35, primo ok a spesa dimezzata Passa in commissione il testo Pd

18:07 - La commissione Difesa della Camera ha approvato (con il sì del Pd, il no di Forza Italia e Lega Nord e l'astensione degli altri gruppi) la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sugli armamenti. Il testo è stato votato per parti separate ed è stata approvata la relazione Pd che chiede, tra l'altro, una "moratoria" sugli F35 e il dimezzamento della spesa.

La relazione del Pd afferma il principio del controllo del Parlamento sulla spesa per gli armamenti, chiede una riduzione delle spese della Difesa per la "Forza Nec", all'interno del progetto Soldato futuro, e invoca "una moratoria al fine di rinegoziare l'intero programma" degli F35 "per chiarirne criticità e costi con l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente previsto".



Il documento Pd è aggiuntivo rispetto alla relazione finale della commissione Difesa al termine dell'indagine conoscitiva sugli armamenti. La parte iniziale del documento, che evidenzia i risultati dell'indagine, è stata approvata da tutti i partiti, con l'astensione del M5S. Il documento Pd, che si aggiunge ad essa, è stato approvato con i soli voti dei deputati dem. Forza Italia e Lega Nord hanno votato contro. Si sono astenuti M5S, Sel, Ncd e Sc.



Sel: "Bene il Pd, ma serve più coraggio" - "Apprezziamo la scelta del Pd di proporre una moratoria del programma F35, finalizzata a una ricontrattazione e a un dimezzamento delle risorse investite. Avremmo, però, gradito più coraggio e coerenza, e per questo abbiamo proposto la cancellazione di un programma inutile, con ricadute risibili sul piano occupazionale, che promuove una tecnologia dubbia sotto il profilo dell'efficienza e in stridente contrasto con l'articolo 11 della Costituzione italiana". Così dicono i deputati di Sel in commissione Difesa, Donatella Duranti, Michele Piras e il deputato pacifista di Sel Giulio Marcon.



"Finalmente - sostengono - la componente decisiva della maggioranza di governo viene incontro a una forte richiesta della società civile, del movimento pacifista, anche in seguito alla mobilitazione e all'attività parlamentare d'opposizione di Sel. Sinistra Ecologia Libertà si è astenuta sulla proposta del Pd e ha sostenuto il suo documento conclusivo sui sistemi d'arma nel quale si prevedono oltre 35 miliardi di euro di tagli su programmi d'armamento come F35, Fregate Fremm e Forza Nec. La fine dell'indagine un primo passo in avanti, auspichiamo ora atti concreti".