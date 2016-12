Expo,Maroni: mio allarme è fondato

14:40 - Il governatore lombardo, Roberto Maroni, ribadisce, dopo il botta e risposta a distanza con Renzi, la sua preoccupazione sullo stato dei lavori per Expo. Il mio "non è allarmismo, è un allarme fondato", ha detto. "E' documentato cosa il governo doveva fare e non ha fatto. Io ho mandato una lettera il 4 marzo indicando una serie di misure che servono per consentire a noi di completare le opere. E' incomprensibile non si sia fatto nulla", ha poi aggiunto.