13:28 - I senatori fuoriusciti dal M5S si sono riuniti in "Italia Lavori in corso", componente del gruppo Misto. Per formare un gruppo parlamentare sono infatti necessari 10 componenti, mentre i senatori ex grillini erano 9 e Luis Orellana non ha aderito alla nuova componente. "Il nostro obiettivo - spiegano gli otto - è di rendere più organizzata e visibile la nostra attività di parlamentari, coerentemente con l'impegno con gli elettori".