21:10 - "Le elezioni europee sono un derby tra chi crede che l'Italia debba contare in Europa e chi crede che siano un sondaggio sul governo. Io credo che questo sondaggio lo vinceremo, ma spero che gli italiani vadano a votare per le europee". Lo afferma Matteo Renzi intervistato da Enrico Mentana. Dopo l'attacco di Beppe Grillo a Napolitano, il premier ha ribadito: "Il futuro del Capo dello Stato non è in gioco".