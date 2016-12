Europee, proiezioni: Ppe davanti ai socialisti per il Parlamento Ue

Il Partito popolare europeo avrebbe la maggioranza relativa nel prossimo Parlamento europeo con 212 seggi, davanti ai socialisti con 186. Lo indicano le proiezioni del Parlamento europeo, basate sui primi risultati provvisori. Terzi i liberaldemocratici dell'Alde con 70. I Verdi sarebbero la quarta forza del Parlamento Ue (55), davanti ai conservatori dell'Ecr (44) e alla Sinistra Unitaria del Gue (43).

08:28 Francia, premier: "No scioglimento Assemblea"

All'indomani del tracollo elettorale della sinistra di governo alle Europee, il primo ministro francese, Manuel Valls, ha escluso lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, come invece chiesto dal Front National di Marine Le Pen, vincitore delle elezioni.

08:07 Valls: "Europa va riorientata"

Il primo ministro francese, Manuel Valls, dopo la bruciante sconfitta del Partito socialista di governo alle elezioni europee, si è detto "convinto che l'Europa possa essere riorientata" verso "la crescita e l'occupazione".

07:27 Partito neonazista tedesco Npd: eletto un deputato

Il partito neonazista tedesco Npd, sfuggito qualche tempo fa alla prospettiva d'essere messo fuori legge, farà entrare per la prima volta un suo deputato nel parlamento europeo. Lo confermano i dati ufficiali.

03:54 Francia: dati definitivi, 24 seggi a Fn

Secondo i dati definitivi emessi dal ministero dell'Interno francese, il Front National conquista 24 seggi al Parlamento europeo, l'Ump 20 e il partito socialista appena 13. Altri 7 seggi vanno ai centristi, 6 agli ecologisti e 4 all'estrema sinistra.

02:43 Stime, Pd primo partito in gruppo S&D

Il Pd potrebbe diventare il primo partito nel gruppo S&D del nuovo Parlamento europeo. Secondo i dati provvisori sul voto tedesco, la Spd avrebbe 27 seggi (quattro in più rispetto alla rappresentanza nel Parlamento uscente), mentre il Pd - secondo le ultime proiezioni sul voto italiano - arriverebbe a 31.

01:45 Barroso: tutti leader si prendano loro responsabilità

"Tutti i leader politici a livello nazionale ed europeo devono riflettere sulle loro responsabilità, dopo queste elezioni". Lo dice Josè Manuel Barroso in una dichiarazione sull'esito delle europee. Secondo il "popolare" portoghese afferma poi che valutando il risultato "bisogna tenere a mente che "le elezioni seguono la più grande crisi finanziaria, economico e, alla fine, sociale da decenni".

01:02 Proiezioni Germania: partito Merkel 35,3%, Spd 27,2%

Secondo le proiezioni delle 00.29 pubblicate da Ard, in Germania, l'Unione di Angela Merkel raggiunge il 35,3%, l'Spd il 27,2%, i Verdi il 10,7%, i Liberali dell'FDP il 3,4%, la Linke il 7,4% e il partito antieuro Afd il 7%.

01:01 Juncker: voglio diventare leader Commissione

"Voglio essere il presidente della prossima Commissione perché il Ppe ha vinto", così Jean-Claude Juncker. "Non andrò in ginocchio dai socialisti perché siamo il partito numero uno - dice -. Ma anche noi dobbiamo fare compromessi. Vorrei allargare la maggioranza a Verdi e Liberali, ma non andrò mai con l'estrema destra".

01:01 Farage: vorrei incontrare Grillo

"Vorrei incontrare Beppe Grillo e discutere con lui delle nostre politiche che hanno molto in comune", lo ha dichiarato Nigel Farage, il leader dell'euroscettico Ukip, che si trova a Southampton, dove ha sede la circoscrizione sud-est Inghilterra.

00:40 Schulz: cercherò formare maggioranza

"Se il partito di Juncker sarà in testa ha il diritto di cercare di formare una maggioranza. Se vuole parlare con noi è benvenuto. Attendo prenda l'iniziativa. Anch'io prenderò l'iniziativa per formare una maggioranza. Basta con questa strategia basata sul calcolo matematico, è ora iniziare col calcolo della politica", così ha commentato Martin Schulz i risultati del voto in Europa.

00:32 Risultati preliminari Gb, l'Ukip in testa

L'Ukip è in testa nelle elezioni europee nel Regno Unito con il 31,1%, secondo risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorale citata da Euronews in un tweet.

00:11 Farage: "Gb pronta al divorzio dalla Ue"

Si è detto "molto fiducioso" per il risultato alle europee e pronto al divorzio della Gran Bretagna dall'Europa. Sono le prime dichiarazioni di Nigel Farage, leader dell'euroscettico Ukip, al suo arrivo al municipio di Southampton, accolto da un bagno di folla dopo la storica affermazione del suo partito.

00:00 Proiezioni, Ppe in testa a 212 S&D a 185

Il Partito popolare europeo mantiene la maggioranza relativa nel prossimo Parlamento europeo con 212 seggi, davanti ai socialisti (S&D) con 185. Sono le proiezioni del Parlamento europeo, basate sui primi risultati provvisori. Terzi i liberaldemocratici dell'Alde con 71.

23:46 Gb, primo trionfo dell'Ukip in testa nell'est

Gli euroscettici di Nigel Farage registrano il primo "trionfo" nelle elezioni europee svettando in testa come primo partito nella regione "Inghilterra orientale", dove registrano il 35% dei voti, il 15% in più rispetto alle elezioni precedenti. Segue il partito conservatore con il 28% (+3%), il Labour al 17% (+7%), i Verdi con l'8% e i liberaldemocratici al 7% (-7%). Ukip ottiene tre seggi, i conservatori tre seggi, i laburisti uno.

23:44 Farage: risultato Ukip in Gb è un terremoto

Il risultato dell'Ukip "sarà un terremoto, mai prima nella politica britannica un partito come il nostro è stato in testa": così il leader dell'euroscettico Ukip Nigel Farage, commentando i primi risultati delle europee. Farage afferma di "volere" non solo "che la Gran Bretagna lasci l'Ue, ma anche che la stessa Ue lasci l'Ue".