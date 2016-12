5 maggio 2014 Europee, la provocante campagna elettorale della Lista Tsipras a colpi di selfie La responsabile della comunicazione, Paola Bacchiddu, ha postato una sua foto in costume per dare inizio alla campagna elettorale: il web si è diviso fra chi non ha apprezzato e chi si è lanciato in "selfie di solidarietà" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:50 - In bikini per conquistare voti con qualsiasi mezzo. Con questa foto pubblicato su Facebook e Twitter, un pizzico di inventiva e molta ironia, Paola Bacchiddu, responsabile comunicazione della lista L'Altra Europa con Tsipras, ha dato il via alla campagna elettorale per le elezioni europee. Sul web si è scatenato il dibattito con qualche critica e tanti simpatizzanti per la trovata di Bacchiddu che si sono "denudati" per sostenerne l'idea.

"Ironia questa sconosciuta" - "Ciao. E' iniziata la campagna elettorale e io uso qualunque mezzo. Votate L'Altra Europa con Tsipras", sono state le parole postate dalla Bacchiddu. A corredo, una foto della responsabile comunicazione di spalle e in bikini, su una barca. Poche ore dopo, ecco che la stessa Bacchiddu conferma, su Facebook, che se da un lato la sua trovata ha incassato una serie di consensi, dall'altro, a qualcuno non è piaciuta. "Alle leonesse che non conosco e che mi inviano messaggi d'ingiuria privatamente, vorrei dire che se volete commentare pubblicamente potete farlo. Ironia, questa sconosciuta", ha scritto.



Selfie "gesto di solidarietà" - Il dibattito, sul web, si è acceso, tanto che dal blog abbattoimuri.wordpress.com è partita una vera e propria campagna, "Ce lo chiede l'Europa come gesto di solidarietà". E diversi sono stati i selfie di uomini e donne seminudi per dimostrare semplicemente un concetto : "Il corpo è mio e ci faccio quello che voglio io". Campagna segnalata dalla stessa responsabile comunicazione, che ha incassato il plauso anche del collega Francesco Nicodemo, capo della comunicazione del Pd: "Viva Paola, viva la bellezza. Io sto bene vestito solo da palombaro". Resta da vedere se la nuova strategia servirà anche a raggiungere il 4%.