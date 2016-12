Europee, i leader in piazza

Ultimo sprint in vista del voto: Berlusconi a Milano, Renzi a Firenze, Grillo a Roma. Berlusconi rilancia l'idea delle elezioni diretta del Capo dello Stato. Il premier Renzi ricorda che "non si vince su minacce e paura: la politica non può essere fatta di insulti e minacce". Infine Grillo: "Ci dicevano che eravamo l'anti-politica e poi hanno cominciato a stupirsi. Vedrete ora si stupiranno ancora di più il 26 maggio".

22:20 Renzi: "Napolitano non merita di essere oggetto di odio"

"Giorgio Napolitano non merita di essere oggetto di una campagna di odio". Lo ha detto Matteo Renzi ricordando come dalla piazza diventata "jukebox dell'odio" oggi si è alzato il grido "Io odio Giorgio Napolitano non come politico ma come persona". "Da qui parte un pensiero di affetto al presidente, all'uomo, al politico Napolitano".

22:13 Renzi: "Il futuro è cosa nostra"

"Tra quelli che sono lì da 20 anni e che, per dirlo alla fiorentina, 'c'hanno belle divertito' e chi sa dire solo vaffa, ci siamo soltanto noi. Il futuro è cosa nostra". Lo ha detto Matteo Renzi dal palco di piazza Signoria a Firenze, riferendosi a Silvio Berlusconi e a Beppe Grillo.

22:11 Renzi: "Le istituzioni sono di tutti"

"Giù le mani da chi rappresenta le istituzioni, sono di tutti". Lo ha detto Matteo Renzi parlando dal palco nel comizio conclusivo della campagna elettorale in piazza Signoria a Firenze.

22:04 Casaleggio: "Il Pd ha nel suo Dna solo la questione immorale"

"Berlinguer in una famosa intervista lanciò la questione morale, ma il Pd di oggi ha nel suo Dna solo la questione immorale". Lo dice Gianroberto Casaleggio a piazza San Giovanni dopo aver invitato la piazza ad inneggiare nei confronti di Enrico Berlinguer.

21:57 Renzi: "Non lasceremo l'Italia a chi la vuole distruggere"

"Noi vogliamo tanto bene a questo Paese che non lo lasceremo a chi lo vuole distruggere". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, intervenendo in piazza Signoria. "Andiamo in Europa a rappresentare la bellezza - ha affermato il premier - non gli insulti, a rappresentare la cultura, non i vaffa e l'odio".

21:55 Casaleggio: "Renzi si sciacqui lui la bocca"

"Quando il cosiddetto premier ha detto a Grillo di sciacquarsi la bocca non sapeva cosa stesse dicendo". Così Gianroberto Casaleggio da piazza San Giovanni dove chiede alla piazza di inneggiare a Enrico Berlinguer "in modo che lo sentano fino a Palazzo Chigi. E a quel punto chiedo a loro di sciacquarsi la bocca".

21:52 Casaleggio: "Ce la facciamo ora o mai più"

"Se non ce la facciamo questa volta rischiamo di non farcela per decenni". Lo dice Gianroberto Casaleggio, parlando dal palco di piazza San Giovanni.

21:51 M5S: "Folla urla 'Berlinguer, Berlinguer'"

"Ora si sciacqui lui la bocca". Lo afferma Gianroberto Casaleggio, dal palco di piazza San Giovanni a Roma per la chiusura della campagna elettorale, dopo che, su suo invito, la folla ha urlato "Berlinguer, Berlinguer". Il cofondatore del M5S aveva chiesto: "Urlate in modo che sentano anche a Palazzo Chigi".

21:50 Grillo: "Con la crescita non si creano posti di lavoro"

"Questi qua parlano ancora di Pil, di queste cose qui, ma con la crescita non si creano posti di lavoro", dice Beppe Grillo.

21:26 Grillo: "Noi non vinciamo ma stravinciamo"

"Ve lo dico subito. Noi non vinciamo, Noi stravinciamo", dice Beppe Grillo dal palco di piazza San Giovanni a Roma.

21:25 Grillo: "Berlusconi parla come Riina"

"Berlusconi dice che se vince l'M5S ci saranno disordini inquietanti: queste frasi così le diceva solo Totò Riina". Lo dice Beppe Grillo che ha avviato il suo comizio della chiusura della campagna elettorale in piazza San Giovanni.

20:35 Berlusconi: "Io esempio di eroismo per la Patria"

"Credo di poter dirvi che posso essere per voi un esempio di eroismo per la nostra Patria e per la battaglia di libertà che è l'attività più nobile, alta ed entusiasmante che ci possiamo dare". Lo ha detto Silvio Berlusconi concludendo il comizio a Milano con l'esortazione "forza l'Italia, viva l'Italia, viva la libertà".

20:04 Berlusconi: Grillo specula sui disperati

"Grillo specula sulla disperazione dei cittadini" che si trovano in difficoltà. Lo ha detto Silvio Berlusconi tornato a paragonare il leader del Movimento 5 stelle ad un "aspirante dittatore che assomiglia a Robespierre, Stalin, Pol Pot e Hitler". "Non dobbiamo prenderlo a ridere - ha concluso - ma avere paura".

19:52 Renzi: "Andiamo a prendere voti centrodestra"

"Bisogna andare a prendere uno per uno il voto di quelli di destra. Non è una parolaccia". Lo ha detto Matteo Renzi durante un comizio a Prato chiedendo al pubblico di convincere anche gli indecisi e chi vuol astenersi. "Andiamo a prendere quelli che l'altra volta hanno votato di là", ha ribadito.

19:44 Renzi, se sindacati fanno politica sono un problema

Il premier Matteo Renzi durante un comizio a Prato ha detto: "Quando fanno il loro lavoro i sindacati fanno bene, è quando fanno politica che fanno confusione, che sono un problema".