23:37 - "Non siamo un partito, siamo una comunità, non vogliamo sostituire la classe politica con noi. Gli ultimi sondaggi ci danno all'89%, ci manca ancora l'11%, dobbiamo convincerli". Lo ha detto Beppe Grillo da Cagliari nella prima tappa del tour elettorale in vista delle Europee. "Se una legge è buona - ha aggiunto Grillo - per noi non c'è destra o sinistra, se è buona la appoggiamo".