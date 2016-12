Europee, Forconi: noi non candidati

15:23 - "Non ci sono liste dei Forconi alle Europee. Ci aspettavamo che dei furbetti utilizzassero il nostro simbolo. Faremo ricorso e perseguiremo tutti per via legale". Così il leader del movimento dei Forconi, Mariano Ferro, commenta la presentazione di una lista che si richiama al Coordinamento 9 dicembre. "L'unico titolare del simbolo sono io - riprende Ferro -. Andremo al Viminale per chiarire cos'è questo logo presentato a nome nostro".