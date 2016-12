22:09 - E' stata del 42,14% l'affluenza alle urne per le elezioni europee registrata in Italia fino alle 19 di oggi. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. Nelle europee del 2009 - quando si votò in due giorni - l'affluenza alla stessa ora era stata del 52,9%. Per le elezioni comunali, nei 3.918 centri chiamati al voto, l'affluenza si è attestata al 53,7%.