Europee, Alfano contro Forza Italia "Voto inutile, partito senza linea"

15:51 - "Il vero voto inutile è per quei partiti che non sono né carne né pesce, che non fanno parte della maggioranza ma neppure fanno opposizione". Il riferimento di Angelino Alfano, alla convention del Nuovo centrodestra a Torino, è a Forza Italia. Secondo il leader di Ncd il partito che fa capo a Silvio Berlusconi ha una "linea politica né carne né pesce".

"Forza Italia - riprende Alfano - non può fare opposizione a Renzi ma non fa parte della maggioranza". E ancora: "Quando Berlusconi parla dei piccoli partiti si trova in una condizione paradossale. Il suo è un partito più grande ma non sa dove andare, il nostro è più piccolo ma sa benissimo dove andare".



"Bene la nascita del governo Renzi" - Alfano ha poi sostenuto la bontà della nascita del governo Renzi dicendo: "Il taglio delle tasse, la diminuzione dell'Irap e l'aver smontato la parte più odiosa della legge Fornero è una ricetta liberale, è la nostra ricetta. E' la prima vera notizia dalla nascita del governo Renzi. Abbiamo avuto ragione nel fare nascere questo governo, nel parteciparvi, nel dire che prima di tutto viene l'Italia".



Infine, in relazione alla situazione locale nella regione, ha detto: "Crediamo nelle primarie e le vogliamo, anche in Piemonte. Le primarie non sono un atto eretico, di ribellione, ma di democrazia. Chiediamo troppo? No, chiediamo il giusto".