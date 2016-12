Europee, Alessandro Di Battista è il primo a commentare il crollo del M5s

06:42 - Il silenzio post elettorale dei parlamentari pentastellati è stato spezzato dal post pubblicato su Facebook dal deputato Alessandro Di Battista, tra i più vicini a Beppe Grillo. Ecco il testo da lui pubblicato in nottata:



"Grazie a tutti gli attivisti, a tutti i volontari, a tutti i miei fantastici colleghi che si sono impegnati come pazzi per combattere per il bene comune. Sono momenti duri e vanno vissuti tutti, fino in fondo. Io sono fiero di quel che abbiamo fatto questi mesi. Non mollerò certo adesso. Credo fermamente che il M5S andrà al governo. Il cambiamento culturale e' lento, più lento del previsto, ma e' inarrestabile. Buona notte a tutti. Gia' dalla prossima settimana continuerò con le agora' (come me faranno tantissimi colleghi) e continuerò a fare tutto quel che abbiamo fatto. Portare le nostre idee e i valori dell'onesta' in Parlamento, stare sempre in mezzo alla gente provando a far capire ancora con più forza (le delusioni possono anche darti più forza se credi in quel che fai) che oggi ci stiamo noi in Parlamento ma domani ci sarà qualcun altro, continuerò a restituire i soldi e a fare il portavoce. Buona notte a tutti. A riveder le stelle!"