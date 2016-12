05:36 - E' Alessandra Moretti, la candidata del Pd nella circoscrizione Nord Occidentale, la più votata in Italia in questa tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. La Moretti vola sopra le 190.000 preferenze. In precedenza sembrava che fosse Renato Soru quello ad aver raccolto il maggior numero di preferenze, ma Moretti lo ha "bruciato" nel computo finale.