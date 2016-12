23:41 - Quando sono noti i dati relativi al 10% dei comuni sul totale di 8.057, l'affluenza alle urne per le elezioni europee, rilevata alle ore 23, va attestandosi oltre il 51%. Nelle europee del 2009 l'affluenza alla stessa ora era stata del 66,5% (ma si votò due giorni). In alcuni seggi elettorali in tutta Italia, inoltre, le persone sono ancora in fila attendendo di poter votare.