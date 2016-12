Enrico Letta torna alla Camera ma abbandona l'area Pd

13:42 - Separati in casa? O semplicemente voler stare in faccia al "nemico"? Fatto sta che Enrico Letta è tornato alla Camera dei Deputati per ascoltare il discorso di Matteo Renzi il quale riferiva in Parlamento dopo il suo recente tour europeo. Ma non si è seduto tra i banchi del Pd bensì esattamente di fronte a Renzi, al banco normalmente occupato dalla commissione. Letta aveva occupato quello stesso posto anche quando era venuto a Montecitorio per votare la fiducia a Renzi. In quella occasione, entrando in Aula, non aveva rivolto uno sguardo a Renzi ma era andato direttamente a salutare Pierluigi Bersani, tornato in Aula per la prima volta dopo la malattia.