Elezioni europee, Silvio Berlusconi: "Felice di candidarmi ovunque"

21:46 - "Sarò felice di essere in campo nelle 5 circoscrizioni che sempre mi hanno dato tra i 600 ed i 700.000 voti ciascuna". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al telefono a una iniziativa del partito a Montecatini, sull'ipotesi di una sua candidatura alle europee. "Spero di poter avere velocemente una risposta dalla Corte europea", ha aggiunto. Per le politiche in Italia si voterà "tra un anno, un anno e mezzo al più tardi".

"C'è tempo - ha sottolineato - per arrivare ad organizzare un sufficiente numero di club per il contatto ed il convincimento degli indecisi".



"Attendo la decisione del 10 aprile, e cioè di sapere se dovrò andare in carcere, ai domiciliari o ai servizi sociali", ha ribadito riferendosi alla decisione dei giudici di Milano sulla sua condanna. Quella dei servizi sociali, ha detto è la soluzione "più ridicola per una persona della mia età, una persona di stato, di sport e di impresa: è ridicolo, sia per me sia per l'Italia, riabilitarla attraverso l'assistenza sociale".



"Servono 12.000 club, non solo tv ma anche sul web" - Dodicimila club "Forza Silvio": è l'obiettivo indicato da Silvio Berlusconi in un collegamento telefonico con una iniziativa di Forza Italia a Montecatini Terme parlando della necessità di convincere "almeno il 50% degli italiani delusi dalla politica". "Abbiamo immaginato di cambiare il sistema di comunicazione con i cittadini, ci sono 24-25 milioni di persone che non sono raggiungibili con la tv e che non leggono i giornali", ha aggiunto spiegando la necessità di un rapporto diretto con essi anche via internet.



"Puntiamo agli elettori del M5S, inutile cercare voti del Pd" - Ci sono anche gli elettori del M5S nell'obiettivo di Silvio Berlusconi di raggiungere i delusi della politica e chi ha votato piccoli partiti con un voto "inutile e dannoso". "Puntiamo agli elettori del M5S delusi da come i loro rappresentanti si comportano in Parlamento", ha detto. "Inutile invece cercare di contattare chi vota Pd - ha aggiunto sena mai citare Renzi - poiché sono elettori militanti".