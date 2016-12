06:31 - Seggi aperti, solo domenica, dalle 7 alle 23 per le elezioni europee; 49 milioni di italiani chiamati alle urne, Si rischia però un forte aumento del 'partito' dell'astensionismo. Seggi aperti anche per le regionali in Piemonte e Abruzzo e le amministrative in 4086 Comuni. E' sfida Renzi-Grillo. Berlusconi non potrà votare. Repubblica Ceca, vincono europeisti, ma affluenza sotto 20%. Al voto altri 21 Paesi Ue.