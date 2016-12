7 aprile 2014 Elezioni Europee, i simboli più "strani" Cercare di raccogliere il consenso della gente, partendo dal simboli. Ecco alcuni loghi che sicuramente hanno fatto centro: dal partito internettiano al "Io non voto", la sfida per le elezioni europee del 25 maggio è iniziata Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:41 - Dal partito internettiano al "Io non voto". Sono alcuni dei simboli "strani" arrivati al Viminale per le elezioni europee del 25 maggio. La sfida per il voto passa per i loghi e ne sono stati consegnati 64. Curiosità: il primo simbolo depositato è stato quello della Lega Nord, secondo "Basta Euro", già ritirato, poi Scelta europea e Fratelli d'Italia. L'ultimo simbolo posto in bacheca è stato quello dei "Pensionati d'Europa".

Lista Forconi: "Usato nostro simbolo, pronti ad azione legale" - "Non c'è nessuna lista dei Forconi alle Europee. Ci aspettavamo che dei furbetti utilizzassero il nostro simbolo, faremo ricorso e perseguiremo tutti per via legale". Lo ha detto il leader del movimento dei Forconi, Mariano Ferro, commentando la presentazione di un simbolo per le elezioni che richiama quello del Coordinamento 9 Dicembre. "L'unico titolare del simbolo sono io", ha aggiunto Ferro.