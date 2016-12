Ebola,Lorenzin: "Tragedia immensa"

14:48 - "E' molto importante intervenire in Africa. Sta avvenendo una tragedia immensa che, se non verrà fermata, può rappresentare un pericolo per tutti". Lo ha detto Beatrice Lorenzin in merito all'epidemia di Ebola. Il ministro della Salute ha poi aggiunto: "L'Italia ha un sistema di allerta e organizzazione riconosciuto tra i migliori al mondo, tanto che ci viene richiesto anche aiuto. Come Paese siamo assolutamente in grado di reggere il contesto".