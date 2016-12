7 marzo 2014 Dopo "Il mio Papa" ecco "Il mio Matteo"

La Rete si prende gioco del premier A pochi giorni dalla prima uscita del settimanale dedicato al pontefice, sul web spopola la parodia dedicata al presidente del Consiglio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:36 - Sarà per il suo dinamismo, per la sovraesposizione mediatica o per quel pizzico di culto della personalità che sembra aver portato con sè da Firenze a Roma. Ma il web non perde l'occasione per prendersi gioco di Matteo Renzi. E così, a pochi giorni dalla prima uscita del settimanale "Il mio Papa" dedicato interamente a Papa Francesco, ecco che in Rete spunta l'improbabile copertina del primo numero de "Il mio Matteo, il primo settimanale di carta su Matteo Renzi".



Tra hashtag (#lavoltabuona, #cambiareverso), poster, interviste ai fedelissimi e l'immancabile agenda, la fittizia redazione promette contenuti da non perdere per tutti coloro che desiderano conoscere vita, morte e miracoli del segretario Pd. Peccato che, nelle edicole, del settimanale non vi sia traccia. Almeno per ora...