Dl scuola, Renzi: coperture ci sono

20:09 - Il progetto di "riforma della scuola sarà presentato mercoledì". Lo ha detto il premier al termine del Consiglio dei ministri, sottolineando che "il programma è pronto" e che non c'è "nessun problema di copertura, anche perché fa data al 2015. Non l'abbiamo inserito in Cdm per evitare di mettere troppa carne al fuoco". "Il dl - ha spiegato Matteo Renzi - "non si articola nella stabilizzazione dei precari, è l'assunzione di un patto con famiglie e insegnanti".