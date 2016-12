Dl P.a., Senato approva la fiducia

15:22 - Il Senato approva il decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione. Sul provvedimento il governo aveva posto la fiducia. Il dl passa con 160 sì e 106 no. Ora il testo torna alla Camera.

A inizio lavori, il ministro Marianna Madia ha spiegato all'Aula del Senato le ragioni della cancellazione della cosiddetta "quota 96" che sbloccava 4mila pensionamenti nella scuola, sottolineando come non ci sia stata "nessuna marcia indietro del governo".



Madia: "Entro fine agosto intervento su scuola e quota 96" - "L'intervento strutturale sulla scuola" in arrivo "entro la fine del mese", e che affronterà anche il tema della "quota 96", come annunciato lunedì dal presidente del Consiglio riguarderà anche "il rinnovamento" del comparto, "le entrate degli insegnati e la precarietà degli insegnati".



Dl P.a., ok da commissione Bilancio - La commissione Bilancio del Senato dà il via libera al dl P.a., a condizione che vengano accolti, come è avvenuto in commissione referente, gli emendamenti del governo soppressivi di misure in materia di pensioni. Sugli incarichi dei magistrati c'è però un parere contrario. Come notato dal Servizio Bilancio, prevedere che le toghe con ruoli nella P.a. non possano ricorrere all'aspettativa pure se già in essere, potrebbe avere effetti negativi per la finanza pubblica. Sarebbe quindi opportuno fare salve le aspettative scattate.