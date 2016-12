21:15 - A pochi giorni dalla scadenza la Camera ha approvato il decreto legge che proroga di sei mesi le missioni militari italiane all'estero. Il testo è passato con 289 sì, 89 no e un astenuto. Il testo si riferisce a tutte le missioni all'estero tra cui quelle in Afghanistan ed in Libano ma anche a quella per il contrasto alla pirateria nell'Oceano indiano. Il governo aveva blindato il decreto con la fiducia.