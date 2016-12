17:09 - Mercoledì, alle 13.30, inizieranno alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto legge Lavoro, seguito dalla chiamata nominale. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che ha anche imposto le 10 del mattino come termine ultimo per la presentazione degli ordini del giorno. Il voto finale sul Jobs Act è invece in programma per giovedì.