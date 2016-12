Dl Lavoro, governo pone la fiducia

19:15 - Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge Lavoro. Lo ha comunicato all'assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. Lega, Fi e M5S hanno protestato contro la decisione. "Questa maggioranza per stare in piedi ha bisogno di porre la fiducia", ha detto il deputato del Carroccio, Massimiliano Fedriga, lamentando che "per l'ennesima volta viene maltrattato il Parlamento".