Dl Irpef, Renzi: "Non alzeremo tasse" E assicura: "Nessun taglio alla Sanità"

14:12 - "Il taglio delle tasse è strutturale. Non ci saranno aumenti". Lo garantisce il premier Matteo Renzi, intervistato da La Stampa. "Questi denari non vengono con l'aumento delle tasse per chi guadagna di più. Si è innescata - spiega - una revisione della spesa che darà 6 miliardi quest'anno, 15-17 il prossimo e oltre 30 nel 2016. Diamo 80 euro a sei milioni e mezzo di persone. A due milioni e ottocentomila ne diamo tra i 60 e gli 80".

"La promessa diventa realtà" - "E' curioso no? Stanno tutti a fare gli schifiltosi. Ma è la prima volta in cui i soldi si restituiscono anziché prenderli", ha dichiarato il premier. Nel decreto legge sull'Irpef "non ci sono tagli alla Sanità, né tagli lineari o agli stipendi degli insegnanti", ha poi garantito in un tweet, spiegando come "per 15 milioni di persone le tasse diminuiscono, gli oneri contributivi scendono, la promessa diventa realtà".



"Dl Irpef, più bufale su giornali che in Campania" - "In questi giorni ci sono state più bufale sui giornali che in Campania", ha sottolineato Renzi, negando che gli 80 euro arriveranno tagliando le tasse. "Se leggo i giornali vedo che questa operazione è finanziata da tagli alla sanità e tagli agli stipendi. Non è così", ha affermato.



"Da giugno fatturazione elettronica" - "Noi abbiamo già recuperato 300 milioni e lo diciamo. Ma lo spazio di recupero vero, che è enorme, non si ottiene con i blitz a sorpresa Cortina o sul Pontevecchio. Ma con l'incrocio delle banche dati", ha detto il premier, annunciando a giugno la fatturazione elettronica, che "ci darà una grande mano su questo".



"Al lavoro sulla lotta all'evasione" - Renzi ha poi aggiunto: "Prima mi sono mosso ora comincio a parlarne: noi stiamo facendo un'operazione di documentazione economico e finanziaria molto rigorosa grazie soprattutto al ministro Padoan. Evitando di fare il solito giochino di annunciare che i fondi che servono per i cittadini li copriamo con l'aumento della lotta all'evasione. Sarebbe semplice. Basta mettere una cifra e sei a posto".