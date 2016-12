Dl Irpef, Lorenzin: "Sulla Sanità combatterò contro i tagli lineari"

15:05 - "Sui tagli alla sanità sarò combattiva fino all'ultimo momento, il sistema nazionale non può reggere tagli lineari". Lo afferma il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, in merito al dl Irpef previsto nel Consiglio dei ministri dove si deciderà sulle misure di austerity. "Non si può andare a toccare i servizi primari alle persone", ha spiegato il ministro promettendo battaglia. Tuttavia, ha sottolineato, "il testo finale ancora non c'è".

"Non ho pensato di dimettermi ho pensato invece di combattere", aggiunge. "La politica sanitaria e la salute delle persone hanno bisogno di una strategia". Il ministro poi rileva che "se ci sono tagli sugli acquisti a me vanno bene. Nella sanità ci sono ancora tanti sprechi, nelle lavanderie degli ospedali, nelle mense nella gestione dei rifiuti. Ma non si può andare a toccare i servizi primari alle persone".



E al conduttore di Mix24, su Radio 24, che chiede se a questo punto il patto delle regioni muore prima di nascere risponde: "Se non c'è la capacità di capire che può essere il ministero della Salute insieme alle regioni a gestire questo risparmio è difficile che le regioni possano continuare così".