Dl Irpef, Grasso a Renzi: "Non metta in discussione la serietà del Senato"

18:32 - "Non posso accettare che si metta in discussione la serietà, l'autonomia e l'indipendenza degli uffici del Senato". Lo afferma il presidente Pietro Grasso, rispondendo così a Matteo Renzi. Il premier, intervenuto a "La telefonata di Belpietro", aveva accusato di "falsità" i rilievi dei tecnici del Senato sulle coperture al dl Irpef. "Le loro valutazioni - ha aggiunto Grasso - non sono date per interesse personale o per sentimenti di vendetta".

"L'Ufficio del bilancio fornisce analisi sulla base dei dati che accompagnano i procedimenti legislativi. Se i dati sono corretti, sulle analisi poi si può concordare o meno - conclude la seconda carica dello Stato. - ma senza retropensieri di vendetta".



"Sono garante dell'indipendenza delle valutazioni" - "Sono garante dell'autonomia e dell'indipendenza delle valutazioni dei senatori che non possono essere considerate in parte valide ed in parte straccia", aggiunge il presidente del Senato.



Pronto bonus da 80 euro per 786mila buste paga della P.A. - Sono pronte le buste paga per i dipendenti pubblici con il bonus di 80 euro previsto dal dl Irpef. Lo annuncia il Tesoro, spiegando che le buste paga più sostanziose riguarderanno 785.979 lavoratori pubblici ai quali il ministero prepara i cedolini del 27 maggio. Per evidenziare l'importo è previsto un apposito spazio nella busta paga.