Dl Irpef, dal Senato arriva il via libera

14:26 - Passa al Senato la fiducia sul decreto Irpef. I sì sono stati 159, i no 112; nessun astenuto. Il testo passa ora alla Camera. Il no di Sel: "Il decreto non incide sulla crisi".

"Il governo continua ad usare l'insopportabile decretazione d'urgenza e, con il puntuale ricorso alla fiducia, tratta con sufficienza il Parlamento, come se non lo ritenesse in grado di rappresentare adeguatamente il paese. In queste condizioni, Sel non può che dire no al dl Irpef, un provvedimento che non incide sulle questioni principali della crisi sociale ed economica di questo Paese", così il senatore di Sel, Luciano Uras. "Le buone intenzioni del Governo di dare risposte adeguate al sostegno al reddito del lavoro dipendente non bastano se poi non si consente alle opposizioni - osserva Uras - di migliorare il provvedimento in esame, in una condizione di totale assenza di un'idea di politica industriale e di un'emancipazione del sistema pubblico dai problemi della corruzione".