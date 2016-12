19 maggio 2014 Dl Casa, il governo incassa la fiducia

20:24 - La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul dl Casa. A Montecitorio i sì sono stati 324, i no 110. Martedì dovrebbe arrivare il via libero definitivo al provvedimento. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 27 maggio.

La fiducia è stata posta dopo che sabato per tre volte a Montecitorio è mancato il numero legale per la votazione.



Il voto finale sul provvedimento avrà luogo martedì. I lavori dell'Aula riprenderanno alle 9.30 con la discussione e il voto sugli ordini del giorno. Alle 12.30 si svolgeranno le dichiarazioni di voto finali, cui seguirà il voto.



Lanci di uova contro Montecitorio dopo il voto - Lanci di uova contro il palazzo di Montecitorio dai manifestanti del movimento per il diritto all'abitare che protestano contro l'approvazione del piano Casa alla Camera. I manifestanti sono poi partiti in corteo lasciando piazza Montecitorio. Alla base della protesta la norma del dl Casa che prevede che non sia possibile allacciare luce e gas per chi occupa abusivamente un'abitazione.