Dl casa, i punti principali

20:20 - Niente luce e gas per chi occupa abusivamente una casa, anche se vuota. Bonus mobili fino a 10mila euro svincolato dalle spese di ristrutturazione. Cedolare secca al 10% per i canoni concordati: sono queste alcune delle misure principali previste dal decreto legge casa che si avvia a essere approvato definitivamente dal Parlamento. Nel testo c'è anche un capitolo sull'Expo, con uno stanziamento di 25 milioni di euro presi dai fondi per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione.

I PUNTI DEL DECRETO LEGGE:



LOTTA AGLI ABUSIVI - Chiunque occuperà una casa, anche se vuota, non potrà vedersi allacciati nè acqua, nè gas, nè luce. In più, per almeno 5 anni non potra' venir iscritto nella lista per poter avere una casa popolare.



FONDI A EXPO DA PRECARI P.A. - In arrivo 25 milioni per il comune di Milano che deve organizzare Expo2015. I soldi arrivano da un corrispettivo taglio ai fondi per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione.



EXPO, DEROGHE CODICE APPALTI - Via libera alla deroga per la societa' Expo2015 del Codice degli appalti per i contratti di sponsorizzazione e le concessioni di servizi.



SEMPRE EXPO, PROROGA A MILANO PER CURARE STRADE E VERDE - Proroga al 2015 per il Comune di Milano della possibilita' di utilizzate i proventi di concessioni edilizie e sanzioni per pagare le spese correnti e quelle per la manutenzione del verde e delle strade. La norma viene collegata sempre a Expo.



BONUS "MOBILI" SVINCOLATO DA SPESE RISTRUTTURAZIONE - Si svincola il bonus di 10mila euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici dalla cifra che si spende per ristrutturare l'abitazione.



AFFITTI E MOROSITA' - Oltre 325 milioni di euro in piu' al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.



PROROGATI BENEFICI PER INQUILINI CHE DENUNCIANO NERO - Gli inquilini che hanno denunciato di pagare in nero l'affitto potranno dormire sonni tranquilli fino al 31 dicembre 2015. Nonostante la sentenza della Consulta che vanificava gli effetti della legge che li aveva spinti alla denuncia, con il decreto Casa vengono fatti salvi i diritti acquisiti (di pagare meno e restare nell'abitazione) fino alla fine del 2015.



CEDOLARE SECCA AL 10% PER CANONI CONCORDATI - La misura vale per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni molto popolosi. Non solo. Vale anche per le abitazioni affittate a cooperative edilizie o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni.

VENDITA APPARTAMENTI IACP SOLO A INQUILINI - Si potranno vendere appartamenti Iacp solo agli inquilini. Le risorse dovranno essere destinate solo ad aumentare il patrimonio abitativo.



NO IMU PER CASE SFITTE DI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO - Chi risiede all'estero e ha in Italia, una o più case sfitte, per una di queste non dovrà pagare l'Imu perché gli verrà considerata come prima casa.



VIA LIBERA A CHIOSCHI IN SPIAGGIA - Roulotte, camper, prefabbricati non vengono considerati interventi di nuova costruzione purché siano installati, "con temporaneo ancoraggio al suolo", all'interno di "strutture ricettive all'aperto per i turisti".