Divorzio breve, è quasi legge: passato il testo alla Camera, manca il Senato

16:46 - Sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge sul divorzio breve che riduce i tempi dello scioglimento del matrimonio a 12 mesi in caso di contenzioso e a 6 mesi per le separazioni consensuali. I voti a favore sono stati 381, 30 i contrari, 14 gli astenuti. Il testo ora passa al Senato.

Dopo la votazione finale, si è levato un applauso. Per il relatore della proposta di legge Luca D'Alessandro (FI) "abbiamo reso al passo con i tempi la legislazione senza cadere nella tentazione della voglia di emulazione degli altri Paesi. Perché questo testo non è ostile ma anzi più che favorevole alla famiglia". "E' una scelta di laicità - ha sottolineato - senza estremismi. Questa legge è a favore del matrimonio perché non alimenta la paura dell'odissea giudiziaria cui bisogna sottoporsi se le cose finiscono male". Ecco, in sintesi, le novità del testo.



DIVORZIO BREVE - Stop alla separazione di 3 anni per chiedere il divorzio. Il termine scende a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per la consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Se la separazione è giudiziale, il termine decorre dalla notifica del ricorso.



COMUNIONE LEGALE - La comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.



APPLICAZIONE IMMEDIATA - Il "divorzio breve" sarà operativo anche per i procedimenti in corso.