Direzione Pd,lettiani non voteranno

17:47 - Quasi tutti gli esponenti lettiani in direzione Pd hanno lasciato la sala per non partecipare al voto sul documento che sfiducia il governo Letta. Gianni Cuperlo, in rappresentanza della linea della minoranza, ha detto invece che voterà sì: "Assumiamo la linea politica indicata dal segretario, avevamo auspicato che non ci fosse un voto per evitare ulteriori lacerazioni, ma di fronte alla necessità di esprimersi sul documento voteremo a favore".