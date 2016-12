17:09 - "Per una riforma delle Forze Armate resta centrale il problema delle risorse, che non dovranno comunque scendere al di sotto di livelli minimi invalicabili". E' quanto afferma il Consiglio Supremo di Difesa, che sottolinea come le tante crisi internazionali in atto possano "determinare mutamenti radicali per la sicurezza" della Ue e dell'Italia.