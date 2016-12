Di Maio: "La Boldrini odia il M5S"

19:02 - "Che ci detesti è evidente. Che non ci provi neanche ad essere super-partes, è assodato". Così Luigi Di Maio sul blog di Grillo rivolgendosi a Laura Boldrini. "Se ci fosse la possibilità di sfiduciarla l'avremmo già fatto. Peccato che non esiste mozione di sfiducia per presidenti e vice-presidenti della Camera. (Meno male per lei e per Fini). Magari potrebbe inserirla nella sua tanto decantata riforma di Montecitorio. Ci sta Presidente?", conclude.