Di Maio: "Il dialogo con il Pd è per il M5s un'occasione storica"

09:01 - Dopo l'annuncio di Beppe Grillo di non andare più in tv e l'incontro tra Renzi e una delegazione del Movimento Cinque Stelle, i pentastellati confermano il cambio di strategia e abbandonano l'Aventino nel quale si erano barricati fino al voto europeo del 25 maggio: basta ostruzionismo a oltranza, sì alla partecipazione attiva all'attività parlamentare.

L'annuncio lo fa Luigi Di Maio, il 28enne vicepresidente della Camera attivista M5s dal 2007. In un'intervista al "Corriere della Sera" spiega: "Credo che stiamo facendo un percorso perché ora c'è un'altra prospettiva. Abbiamo altri 4 anni di legislatura davanti - un'era geologica in politica - e dobbiamo affrontarla cercando di migliorare quello che questi signori stanno facendo. Comunque ora non si potrà più dire che non siamo stati seri e coerenti".



L'apertura di Di Maio arriva in occasione dell'incontro di domani pomeriggio tra M5s e Pd sulla legge elettorale: "Andremo all'incontro - prosegue il vice della Boldrini - e ci andremo consapevoli di essere davanti a una opportunità storica per cambiare l'Italia".



Della lettera inviata dai Democratici, i Grillini condividono otto punti su dieci quindi l'intesa sembra oggi possibile. Le riserve riguardano il premio di maggioranza e il doppio turno, punti sui quali Di Maio rassicura: "Non siamo contrari a prescindere né al doppio turno né al premio di maggioranza. Stiamo valutando i dettagli, al vertice li esporremo".



Di Maio anticipa soltanto un particolare: "Vogliamo mettere sul tavolo il concetto di stabilità che è il presupposto per la governabilità. Stiamo mettendo a punto e porteremo una proposta che modifica il Democratellum e sarà una svolta che non potranno rifiutare".



Confermati però, l'ostilità dei Cinque Stelle all'immunità e il taglio dei parlamentari. "Noi siamo contro l'immunità. Salviamo il comma 1 sull'insindacabilità di voti e opinioni, per il resto politici e cittadini devono essere uguali davanti alla legge", ma "appoggiamo pure una riduzione dei parlamentari, l'abolizione del Cnel e la riduzione delle indennità. L'unica cosa che non vogliamo è un Senato di nominati".