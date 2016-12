18:24 - Continua lo scontro tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle e il presidente della Camera, Laura Boldrini. "Sentirsi dire eversori, vuole dire che per noi Laura Boldrini non è più la presidente di tutte le forze politiche della Camera, ma fa soltanto gli interessi della maggioranza", ha detto il vicepresidente di Montecitorio ed esponente M5S, Luigi Di Maio. "Ormai - ha aggiunto - non è super partes, ma è scesa in campo".