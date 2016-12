21:21 - Il Senato ha approvato con 121 voti a favore e 91 contro il decreto legge Destinazione Italia. Il provvedimento, che quindi diventa legge, definisce norme per il contenimento di tariffe elettriche e gas, per ridurre i premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione delle imprese, nonché misure per opere pubbliche e Expo 2015.