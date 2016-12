06:21 - Per Graziano Delrio, le priorità del governo sono oggi "la scuola la riduzione delle tasse e combattere l'evasione fiscale". Quanto all'ipotesi che l'Italia possa essere commissariata dalla Ue, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio spiega come non ci sia alcun rischio: "Noi abbiamo fatto i compiti a casa, il bilancio è sano, dobbiamo solo far ripartire la crescita".